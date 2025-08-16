وزير الشؤون الدينية يؤكد ضرورة الإستمرار في إسناد الجيش حتى تحرير كل شبر من الوطن

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم، إلى المزيد من التماسك خلف القوات المسلحة والقوات المساندة في حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة، مؤكدًا ضرورة الإستمرار في توفير السند والدعم للجيش حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.

وتطرق الوزير خلال خطبة الجمعة وإمامته المصلين بالمسجد الكبير بمدينة بورتسودان ، إلى إنتهاكات وجرائم المليشيا في حق المواطنين، مشيرًا إلى محاصرة المليشيا المتمردة لمدن الفاشر، وكادوقلي، والدلنج، وبابنوسة في سلوك إجرامي.

وقال ان القوات المسلحة والقوات المساندة لها ستقاتل حتى تضع حدًا لهذه الإنتهاكات والجرائم.