في قضية النازحين السودانيين: ثلاثة رؤى حول العودة إلى سنار ورابعها ياسر جامع

معتصم أقرع

اندلع الجدل حول ما إذا كان ينبغي للنازحين السودانيين العودة إلى ديارهم، وموعد عودتهم، وتباينت الآراء بحدة. ولا تعكس هذه الرؤى المختلفة اعتبارات عملية فحسب، بل تشير إلي انقسامات أيديولوجية وعاطفية أعمق.

١) رؤية قحت/تقدم/صمود: مخيمات لاجئين للشعب السوداني:

برز هذا الرأي بعد غزو الجنجويد واحتلالهم للجزيرة. ودعا أهل هذا الرأي إلى إنشاء ثلاثة مخيمات ضخمة للاجئين تكفي لإيواء جميع السودانيين. مخيم واحد على الحدود الشرقية للسودان، وآخر على الحدود الشمالية، وثالث على الحدود الغربية. تكمن أهمية بناء المخيمات على الحدود في تسهيل إطعام اللاجئين السودانيين، جميع أبناء الشعب السوداني، عبر عمليات إغاثة إنسانية ممولة من الأجانب، ويديرها كادر صمود امتدادًا لدورهم التاريخي كوسيط يسمسر بين القوى الأجنبية ومالها والشعب السوداني.

في رأيي، كان هذا الاقتراح – ولا يزال – مُشينًا للغاية ومثيرًا للشفقة.. فهو يُحوّل الشعب السوداني إلى تابع أبدي، ويجرده من كرامته واستقلاله، ويُطبّع المنفى كحالة دائمة. والأسوأ من ذلك، أنه يُرسّخ ديناميكيات الاستغلال ذاتها التي عانى منها السودان، حيث تتدفق الأموال الأجنبية عبر أيادٍ غير خاضعة للمساءلة، بينما يرزح المواطن العادي في عجز مفروض عليه.

٢) معسكر لا للعودة:

أدى غزو الجنجويد إلى نزوح أكثر من اثني عشر مليون سوداني من ديارهم إلى منافي داخل وخارج السودان. بعد تحرير الجزيرة والخرطوم والنيل الأزرق، بدأ الشعب السوداني في العودة إلى دياره بمئات الآلاف أو أكثر. ومن ذلك شعر العديد من النشطاء والجماعات السياسية بالقلق من هذه العودة، وحاولوا وقف تدفق النازحين إلى ديارهم بزعم أن الوضع في المدن والقري ليس آمنًا بعد. ويعود انعدام الأمان إلى عدة عوامل، مثل نقص الخدمات الأساسية، ونقص الغذاء والماء والكهرباء، ووجود مخلفات متفجرة تُشكل خطرًا جسيمًا على المدنيين.

أجد من يُثني المواطنين عن العودة إلى ديارهم نوعين. النوع الأول صادق، ذو نوايا حسنة، رغم أنه يبدو متأثرًا لا شعوريًا بدعاية الجنجويد. والأسوأ من ذلك، أن أنصار هذا الرأي يعتقدون أنهم يعرفون مصالح المواطنين بشكل أفضل، ويعرفون ما هو جيد أو سيئ لهم. في هذا الرأي الأبوي، يكون المواطن قاصرًا غير مؤهل لاختيار ما يناسبه.

كما يتناسى هؤلاء أن الناس يعودون إلى حياة قاسية في ديارهم لعدم وجود مصادر دخل تُغطي نفقات حياتهم في المنفي داخل السودان وخارجه، ودفع الإيجار ونفقات المعيشة التي تفوق إمكانياتهم المتواضعة بكثير. بمعني أخر، العودة جبر فلا هي رفاهية ولا هي سياسة.

النوع الثاني من معسكر لا للعودة هم من الدعاة هم المتعصبين سياسيا الذين تمكنت منهم كراهيتهم للجيش والكيزان تمامًا حتي أعمتهم عن أبسط حقائق السياسة والوجود.

أصيب معسكر العماء هذا بالكراهية الذهانية حتي عجز عن رؤية الفرق بين جيش يقاتل لحماية البلاد من الغزاة وميليشيا إجرامية مملوكة لعائلة، وجيش قادت قيادته مجزرة ميدان الاعتصام – والتي دمها أيضا في يد الجنجويد.

هذا المعسكر يفتقد الرقي الفكري اللازم لإدراك أن الأخلاق والضمير الوطني يعني معارضة جيش يقتل المدنيين، ولكن نفس الضمير أيضًا لا يملك معارضة جيش يدافع عن سيادة البلاد ويقاتل الغزاة الأجانب بدماء الجنود والضباط والمجندين المدنيين السودانيين الشرفاء. بالنسبة لهذا معسكر الشخصنة، السياسة مسألة شخصية، والصحيح يُحدد بموقف ثابت وصمدى ودائم تجاه أشخاص معينين.

هذا النوع لو كان من أهل فلسطين فان موقفه من الصراع أن يكون عكس حماس. وفي لبنان يحدد موقفه خلافه مع حسن نصر الله فإما انضم إلي طرف النزاع الاخر أو حايد. والذين لا يتحدد موقفهم هناك بكراهيتهم لثيوقراطية حماس أو حزب الله فربما عاد ذلك إلي وجود خواجة تقدمي أفتي بانه يجوز لليساري أو الليبرالي التعاطف مع المقاومة هناك لعدالة القضية بغض النظر عن الخلاف الأيديولوجي مع من يقاوم. اللهم أنصر السودان بخواجة رهيب يفتي بجواز مقاومة الغزاة حتي لو كرههم كيزان أو جيش برهاني فقد فترنا من النبيح ولكن للأسف لا نملك عيون خضراء ولا زرقاء.

بمعنى آخر، السياسة تتعلق بالشخص، ولا تُفكر في الحكم على الأفعال والقضايا. لا يمكن لأهل هذا المعسكر أن يفهموا أن الشخص العاقل يمكن أن يتفق مع شخص آخر في قضية معينة ويختلف في أخرى. بالنسبة لهم، عليهم أن يختلفوا مع أي شخص أو جيش وكيزان في كل مسألة. فإذا قال الكيزان لا للغزاة الأجانب، فإن أولئك يجدون واجبهم أن ينحازوا للغزاة أو يتظاهروا بالحياد لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا على نفس الجانب مع الكيزان أو الجيش.

إنه لأمر محزن أن يُضطر المرء لتذكير شخص يزيد عمره عن سبع سنوات بأن شيئًا ما قد يكون صحيحًا حتى لو دعا إليه الكيزان أو جيش جنكيز خان أو حاج نور أو حميدتي الذي قال في ٢٠٢٠ أن أي زول يقول الحق يقولو كوز.

يعمل هذا المعسكر جاهدًا على ثني السودانيين عن العودة إلى ديارهم لأن العودة ستبدو وكأنها هدف يسجله الجيش وأنصاره بمن فيهم الكيزان.

كما قلت، أجد بعض دعاة اللا-عودة أناسًا طيبين وحسني النية، لكنهم للأسف ساذجون وسطحيون ومأسورون بالدعاية. كما أن بعض الأصوات في هذا المعسكر قد أصيبت بالجنون بسبب كراهيتها للكيزان والجيش لدرجة فقدان القدرة على التفكير السليم.

ربما يكون سبب هذا الجنون الصدمة الشديدة التي ألحقها الكيزان بهم على مدار ثلاثة عقود. من المعروف في الطب النفسي أن ضحايا الصدمات النفسية قد يفقدون القدرة على التفكير العقلاني، ويصبحون أحيانًا خطرين ومستعدين لإصابة الآخرين بالأذى فالسلطة القامعة تفسد الجلاد والضحية معا. بمعنى آخر، هؤلاء يُشكلون خطرًا على أنفسهم وعلى المجتمع حتى لو ارتدوا لبوس الطهرانية والتفوق الأخلاقي لضحية ظلمها جيش أو كيزان. كما يُعلّم الطب النفسي، فإن القمع الطويل قد يحول بعض – وليس كل – الضحايا إلى مُرتكبي دورات جديدة من الأذى حين تأتي الفرصة.

وهكذا قد يشكلون تهديدًا للمجتمع الذي يزعمون الدفاع عنه لان تفكيرهم الثنائي بالفرار الدائم إلي عكس مكان الكيزان ليس غير عقلاني فحسب، بل هو خطير إذ إنه يشل المقاومة، ويمزق التضامن، ويخاطر بتسليم النصر للغزاة الذين دمروا السودان.

وسيكتب التاريخ أنه بينما كان جيش السودان علي علاته – وهو جيش أكثر إنسانية وانضباطا من جيش المهدي وجيش بعانخي وجيش حمدان أبو عنجة وجيش أماني شخيتو وجيش علي دينار – كانت قطاعات من ليبرال ويسار البلد يحاربون في الجيش ما يعني قبولهم بتسليم البلد للجنجويد والغزاة لان هؤلاء الأطهار الديمقراطيين من ليبرال وجذريين ستتم جاهزيتهم لحكم البلاد بحلول عام ٢٠٩٩ إن شاءت الصيرورة التاريخية. وإلي ذلك ألحين فليسقط جيش الدولة وليحكمنا الغزاة والجنجويد وسنسعى للتوسل إليهم بكل المقدسات أن يحافظوا لنا علي الوطن وحدوده وأهله حتي نستلمه منهم في عام ٢٠٩٩.

٣) معسكر العودة لإعادة بناء الوطن

النوع الثالث يتألف ممن يهتفون ويشجعون الناس على العودة إلى ديارهم بعد طرد الجنجويد من الجزيرة والخرطوم والنيل الأزرق.

كما ذكرتُ مرارًا، بالنسبة لي، قرار العودة من عدمه أو موعد العودة يعتمد على الظروف الخاصة لكل فرد أو أسرة. ولا أحد مؤهل لاتخاذ القرار نيابةً عن الآخرين. كل أسرة تزن الإيجابيات والسلبيات وتتخذ القرارات الصائبة بنفسها. وما قد يكون مناسبًا لمدام سهام، قد لا يكون مناسبًا للحاجة كلثوم.

مع ذلك، أجد نفسي متعاطفًا مع المعسكر الذي يشجع الشعب على العودة إلى دياره بدون إملاء، لأن القرار يبقى بيد الأسرة، وليس بيد الداعين. أتعاطف مع هذا المعسكر لأنه يُدرك أن النهضة تعتمد على استعادة المواطنين لأراضيهم ودورهم والعودة تعني إنعاش الاقتصادات، واستعادة النسيج الاجتماعي.

العودة ستساهم بشكل كبير في عودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية للبلاد، لأن شعبها سيبنيها. ومن الغريب حقًا أن يطلب البعض من الناس الانتظار حتى تُحل جميع المشاكل ثم العودة بعد ذلك دون أن نسأل من سيحل المشاكل، ثم يرسل بطاقات دعوة أنيقة للمواطنين السودانيين في جمهورية فيصل وغيرها ليدعوهم للعودة إلى ديارهم، لأن كل شيء أصبح على ما يرام أخيرًا والبلد جاهز لاستقبالهم؟

إن تعاطفي مع دعاة العودة مستوحى أيضًا من تجارب شعوب أخرى تُظهر أن الغياب المطول قد يؤدي إلى فقدان الوطن نهائيًا، وخطر الاستيلاء عليه من قِبل جماعات جديدة وأجنبية. والشعب الفلسطيني يدرك هذه الحقيقة أكثر من أي شعب آخر، ولذلك يرفض الخروج من مناطق الخطر التي يعيش فيها في غزة والضفة الغربية بل تطالب ملايين منه بحق العودة إلي جحيم الوطن حتي لو حققوا حياة مستقرة ومزدهرة اقتصاديا في منافي الدنيا في أركانها الأربعة.

4) وجهة نظر رابعة تعلو علي الأحكام ولا تقبل الجدل:

وجهة النظر الأخيرة يمثلها الصديق ياسر جامع بلا سفسطة ولا جدل ولا تزيد ولا تفلسف. ياسر اقتصادي وخبير مالي متمرس لم يغادر السودان قط، بل بقي هناك صامدا مع أهله وعياله ، وخسر بالطبع الكثير من ممتلكاته الثمينة وعانى كثيرًا. فهو من الصامدين المرابطين الذين حافظوا على سودانية مدننا وترابنا في وجه كل المكاره.

حكي ياسر جامع أنه ” زمان، قبل مجيء حمدوك، كانت الحياة أبسط… تشتري عربية وتسافر بيها لأي مكان في السودان. بعد إجراءات صندوق النقد وأخواته، حتى شاي العصر مع أصحابنا في الكلاكلة بقى رفاهية بعيدة المنال. ومع الحرب، طلمبات الوقود وقفت، العربات اختفت، ومنظومة المواصلات انهارت تمامًا. لكن أنا ما اتحيرت… قالوا: “ما بتحير الا مغير (عوقة).

طلعت عجلة الولد القديم، غيرت لساتكها، وركبت “الفارهة” 🚴‍♂️. وفرت لي مبالغ كنت حأصرفها على المواصلات، ورجّعت لي رياضة كانت ضاعت بسبب الشفشفة المسائية. النتيجة؟ حيوية وشباب… ”

ثم أضاف ياسر ” بعد ما الناس هربوا تفرغنا والحمد لله أنجزت كتابة عن التمويل الريفي في السودان ودور الشمول المالي والصورة الشايفة دي (علي ظهر دراجة إبنه المنهارة) أنا شايل فيها عيش لفطور المهندسين اللي استجلبناهم لتركيب محطات مياه الحارة ٣٤ الثورة التي جمعنا معداتها بالجهد الشعبي فما تحكم علي الناس من راسك…”.

ثم أضاف مصطفي النقيب: “دي ما اول تجربة لياسر جامع. ياسر من اوائل الناس السكنوا الثورة وهناك عمل حشد للسكان وقدم مشروع انارة مبتكر لحين وصول الكهرباء . بالاضافة لكده ياسر أسس مجموعة المبادرة التنموية القدمت خدمات تنمية ريفية في عدة مناطق بكردفان بطرق مبتكرة انا شخصيا اتعلمت منها واستفدت منها كتير في شغلي لاحقًا. تحية كبيرة للصديق ياسر جامع وهو يستمر في صنع اشياء مفيدة من لاشئ.”

كما هو واضح أعلاه، فقد بينت أين أقف من الثلاثة معسكرات، بتأفف أو تعاطف. أما فيما يخص معسكر ياسر، فلا أملك سوي الإنحناء فهذا نموذج أعلي من الأحكام التي قد يأتي بها برجوازي صغير مثلي إتخارج زمان.

