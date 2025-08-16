رئيس المقاومة الشعبية بالنيل الأبيض: العيد الـ71 للقوات المسلحة له مذاق خاص في ظل معركة الكرامة

قدّم اللواء (م) خالد إبراهيم أحمد حمزة، رئيس المقاومة الشعبية بولاية النيل الأبيض، التهنئة للقائد العام للقوات المسلحة ونوابه، ورئيس هيئة الأركان، ورؤساء الأفرع، وقادة الفرق العسكرية، وضباط وضباط الصف والجنود، بمناسبة العيد المئوي لتأسيس القوات المسلحة والعيد الـ71 لسودنتها.

وأكد اللواء خالد، في تصريح لـ(سونا)، أن القوات المسلحة أمضت مائة عام من الاحترافية والعمل الدؤوب في بناء الدولة السودانية، مشيرًا إلى أن العيد الـ71 هذا العام يحمل طعمًا ومذاقًا خاصًا، إذ يأتي في ظل معركة الكرامة، التي وصفها بالمعركة الوجودية.