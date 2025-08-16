تدشين المرحلة الثانية لمشروع خدمات الرعاية الصحية للمتاثرين بالحرب بكسلا

دشن مدير التأمين الصحي ولاية كسلا الدكتور مجدي عبد القادر المرحلة الثانية من مشروع تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمتأثرين بالحرب بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

ضمن شراكات التأمين الصحي الزكية مع منظمة الصحة العالمية بتوزيع الإمداد الدوائي والمعملي لمركز صحي الحلنقة النموذجي بحي الحلنقة بكسلا .

وقال الدكتور بدر الدين دفع الله مدير الخدمات الصحية أن الهدف من المشروع تخفيف العبء العلاجي على المجتمعات المتاثرة بالحرب .