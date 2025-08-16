سياسية

تنويه هام تفجير مخلفات الحرب

2025/08/16
ardol 87
حقول التعدين - البحر الأحمر

يعلن الجهاز القومي لازالة الألغام عن قيامه اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس بتفجير مخلفات الحرب وعلى السادة المواطنين عدم الانزعاج عند سماع أصوات التفجيرات
المصدر إعلام ولاية الخرطوم
السبت ١٦ أغسطس

