تنويه هام تفجير مخلفات الحرب

\u064a\u0639\u0644\u0646 \u0627\u0644\u062c\u0647\u0627\u0632 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0645\u064a \u0644\u0627\u0632\u0627\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0623\u0644\u063a\u0627\u0645 \u0639\u0646 \u0642\u064a\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0661\u0666 \u0623\u063a\u0633\u0637\u0633 \u0628\u062a\u0641\u062c\u064a\u0631 \u0645\u062e\u0644\u0641\u0627\u062a \u0627\u0644\u062d\u0631\u0628 \u0648\u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0633\u0627\u062f\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0637\u0646\u064a\u0646 \u0639\u062f\u0645 \u0627\u0644\u0627\u0646\u0632\u0639\u0627\u062c \u0639\u0646\u062f \u0633\u0645\u0627\u0639 \u0623\u0635\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0641\u062c\u064a\u0631\u0627\u062a\r\n\u0627\u0644\u0645\u0635\u062f\u0631 \u0625\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0644\u0627\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645 \r\n\u0627\u0644\u0633\u0628\u062a \u0661\u0666 \u0623\u063a\u0633\u0637\u0633