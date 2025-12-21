تعاون مشترك بين العون الانساني بالشمالية ومنظمة الاغاثة الدولية

إطلع مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية دكتور وائل محمد شريف، على برامج وانشطة منظمة الاغاثة الدولية (ريليف) في مجالات الحماية والصحة والمياه والغذاء لاسيما في معسكر نازحي دارفور وكردفان بمنطقة العفاض بمحلية الدبة .

وامتدح المفوض لدى لقائه بمكتبه السبت وفد المنظمة برئاسة محمد إبراهيم شطة مسؤول منظمة الاغاثة الدولية بالولاية الشمالية، إمتدح جهود المنظمة وتدخلاتها الإنسانية تجاه المجتمعات والنازحين وتعهد بتذليل كافة العقبات وتسهيل مهمة المنظمة لتنفيذ برامجها وأنشطتها ومشروعاتها ورحب بجهود كافة المنظمات الوطنية والدولية .

من جانبه أكد مسؤول منظمة الاغاثة الدولية بالشمالية (لسونا) أن لقائه بمفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية جاء في إطار اللقاءات الراتبة مع المفوضية بهدف التنسيق الدائم والمستمر والمزيد من تجويد تقديم الخدمات للشرائح المستهدفة .

سونا