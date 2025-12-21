سياسية
مندوب السودان بجنيف يلتقي المدير الإقليمي والقطري للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان وشرق افريقيا
على هامش المنتدى العالمي للاجئين، عقد السيد المندوب الدائم بجنيف السفير حسن حامد حسن، السبت، بمقر البعثة اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع كل من مامادو ديان المدير الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للاجئين لشرق افريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات، والسيدة ماري هيلين مديرة المكتب القطري للمفوضية السامية للاجئين بالسودان .
حيث تم التباحث حول كيفية تحقيق الإستجابة المطلوبة للإحتياجات العاجلة للاجئين والعائدين طوعاً والمجتمعات المستضيفة لهم في ظل تحديات نقص التمويل لمجمل خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها المفوضية .
من جانبه فقد استعرض السيد المندوب الدائم جهود الحكومة الجارية وما تقوم به من متابعة دؤوبه لتسريع إجراءات المنظمات الدولية عبر اللجنة العليا للطوارىء الإنسانية ،كذلك ما تقوم به الدوله من تدخلات إنسانية فى مختلف الولايات رغم شح الموارد عبر مفوضية العون الإنساني ومعتمدية اللاجئين.
سونا