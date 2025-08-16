عائشة الماجدي تكتب: صمتاً ! ففي حضرة قواتنا المسلحة

لا حديث يُقال —-

دبلوا التحصين أسلحة و تأمين سلطة مصبوبة ! أنهم ضباط وجنود جيشنا و لا أحد يشبه جيشنا في عز انتصارته ولا أحد يشبهه حتى في تراجعه ليس أكثر تعبيراً من الصمت ولا أوضح من السكوت..

كنت حينها طفلة عندما سمعت لأول مرة الأغاني التي تمجد الجيش من ( الحارس مالنا ودمنا اريد جيشنا جيش الهنا ) ذاكرتي وقراءاتي أخبرتني عن جيشنا العز العمق والتاريخ والجغرافيا..

كبرتُ وكبرت معي قيم الجيش التي لا تعرف غير الوطن وحبه حركة التاريخ تقول لنا طريق واحد في السودان هو الحب لقواتنا المسلحة لا طريق آمناً غير هذا الطريق وأي محاولة لتعطيله

أو ردمه أو صنع إصلاحات مؤقتة فيه مهما كانت الوسائل المستخدمة هي محاولة محكومة بالفشل لانه (الجيش ) به تتجسد كل مظاهر الأمن وبـ حضوره تندثر كل مسميات التمرد من هيبته تصدر كل معاني الحياة ومن مجده عانق سحاب السماء ونافس الجبال الشاهقة في صمودها ..

الكل يجمع أن الأعمى هو من لم يشاهد الكاكي الاخضر والأبكم هو الذي لم يتكلم عن بسالة الجيش هذه الأيام تمر علينا احتفالات الشعب السوداني بقواته المسلحة العيد ال( ٧١ ) وقواتنا المسلحة الباسلة على وشك القضاء على أخطر تمرد وأسوأ حرب على مر التاريخ فرضتها مليشيا الدعم السريع على الجيش وشعبه حرب أجتمعت فيها ثلاثية (الغدر والخيانة والمؤامرة) حرب اجتمع فيها أسوا تحالف عبر التاريخ تحالف (مليشا ال دقلو ومرتزقتهم وسفهائهم وأعوانهم في الداخل والخارج )…

٧١ عاما وجيشنا يرصف خلالها طريق الكبرياء والعزة والشموخ واطيين حافييين علي أشواك وجمر المؤمرات عبّر خلالها أودية الموت التي عافها الناس وهجرها اشجع الشجعان ما أنكسروا

ولا ركعوا ولا وهنوا ولا هانوا مسنودين بدعوات (الأمهات) وابتهالات (الأباء) ظلت قواتنا المسلحة طوال سنواتها الماضية تقدم أرواحها فداء للوطن وسقاية للنبت النضير ..

ومع العيد ال٧١ للقوات المسلحة ومئوية الجيش جاء خطاب القائد البرهان من موقع يمتد عمره لآلاف السنين ويجسد حضارة من أعرق الحضارات الإنسانية دولة السودان دولة كوش العظيمة دولة الكنداكات و ترهاقا وبعانخي العظماء الدولة المذكورة في أقدم الكُتب المٌقدسة وبمناسبة ذكر الكتب المقدسة فإن النبوءات عن دولة كوش (السودان الحالي) تُشير إلى أنها من الدول التي ستبقى حتى آخر الزمان بقدرة الكريم فلا يتوهم من يسعون لطمسها أو تدميرها أن ذلك ممكنًا.

اما ميلشيات الدعم السريع التي لا يتجاوز عمرها عمر مُراهق ليسوا سوى لحظة عابرة أمام عمر الحضارات والتاريخ فلا عجب ان تُضاء دواخل كل السودانيين بمشاعل العرفان لجنودنا وضباطنا البواسل ..

ستظل قواتنا المسلحة بعون الله قلعة الوطنية وحصن البلد المنيع ومربط المسؤولية وراية العز التي لا تنتكس أو تنكسر بحول الله وعطاء الرجال وستبقى في يد الشعب سيفه ومشعله وبلسم الشفاء الطاهر كلما أثخنته الجراح مسح بها كفه وراحته ووجه الشامخ فطالته العافية وازدادت فيه المناعة…..

مُبارك عليهم هذا العيد وفي بريد الجياشة السُمُر أن شوفة الكاكي الأخضر هي عيدنا وهم عندي بمثابة سارية على رأس الجبال ثباتًا وقوة وهيبة ….

كل عام وأنتم بخير

عائشة الماجدي