وزير خارجية سابق: تركيا قدمت الدعم للسودان في مختلف المجالات

قال وزير الخارجية السوداني السابق علي الصادق، إن تركيا قدمت الدعم للسودان في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة للصادق، خلال ندوة عقدت في العاصمة أنقرة، يوم الجمعة، تناولت الصراع الدائر في السودان.

وأوضح الصادق، أن تركيا تدعم النازحين في السودان وأن الشعب السوداني “ممتن جدا للأتراك”.

وأضاف “عند الحديث عن إعادة إعمار السودان بعد الحرب، فإن تركيا الدولة الأولى والوحيدة التي تتبادر إلى الذهن”.

وأكد الصادق، على أن استقرار السودان مهم جدا لاستقرار القارة الإفريقية.

وذكر أن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لم تُقدما أي دعم فعال للسودان، وأن الأمم المتحدة لم تتحرك بما يتجاوز دعواتها.

ويخوض الجيش و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا.

وفي الآونة الأخيرة بدأت تتناقص مساحات سيطرة “قوات الدعم السريع” في ولايات السودان لصالح الجيش، الذي استعاد السيطرة على ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض.

وفي الولايات الـ16 الأخرى، لم تعد “قوات الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور الخمس.

وكالة الأناضول