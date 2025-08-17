ثبت خروجها بطريقة غير شرعية.. هولندا تعيد لمصر آثارا مهرّبة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية تسليم الحكومة الهولندية السفارة المصرية في لاهاي قطعا أثرية ثبت خروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.

وذكرت الوزارة في بيان السبت، أن سفير مصر في لاهاي عماد حنا، تسلم مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

ووفق البيان، أعرب السفير المصري، خلال مراسم التسليم، عن بالغ شكره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع الأثرية النادرة، مؤكدا على ما تمثله هذه الخطوة المُقدرة من حرص مشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، وتدعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على الآثار وحمايتها من التهريب.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية، استرداد مجموعة من القطع الأثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، مؤكدة الاهتمام البالغ باستعادة آثار البلاد “المنهوبة” والحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.

وأشارت إلى استردادها من لندن 10 قطع أثرية، تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، بينما استردت مصر من برلين 3 قطع تمثلت في: جمجمة، ويد من مومياء أثرية، فضلا عن تميمة والتي تعد رمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة.

