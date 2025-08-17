احتيال بأكثر من ربع مليون دولار ينهي قصة حب رقمية

في واحدة من أحدث قضايا الاحتيال العاطفي الرقمي، خسرت امرأة من هونغ كونغ تبلغ من العمر 47 عامًا ما يقارب 254 ألف دولار أمريكي خلال أسبوعين فقط، بعد أن وقعت فريسة لعلاقة إلكترونية وهمية بدأت برسالة بسيطة على تطبيق واتساب.

بداية “الحب” برسالة واحدة

القصة بدأت وفق فوشيا حين تلقت الضحية رسالة من رجل قدّم نفسه على أنه خبير استثمار في الذهب يعيش في الولايات المتحدة.

وسرعان ما تطورت المحادثة إلى علاقة عاطفية عبر الإنترنت، استغلها الرجل لإقناعها بأنه قادر على تحقيق أرباح كبيرة من خلال استثمارات مالية آمنة.

تحويلات مصرفية واستدراج مالي ممنهج

بعد كسب ثقتها، طلب المحتال من المرأة تحويل 300 ألف دولار بالعملة المحلية إلى 3 حسابات مصرفية. ومع مرور الأيام، وازدياد تعلقها به، بدأ في ممارسة ضغوط نفسية عليها لتستثمر مبالغ إضافية.

للوفاء بطلباته، قامت باقتراض 1.6 مليون دولار هونغ كونغي من أصدقائها، ثم حوّلت المبلغ إلى عملة “تيثر” الرقمية المستقرة، وأودعتها في محفظة إلكترونية حدّدها لها المحتال.

التحذيرات لم تُجدِ نفعًا

رغم تحذيرات متكررة من أصدقائها بشأن سلوك “الشريك” الغريب، استمرت الضحية في التعامل معه تحت تأثير الثقة والمشاعر، غير مدركة أنها ضحية احتيال معقّد.

خسارة فادحة وصدمات نفسية

بحلول الوقت الذي أدركت فيه حقيقة الأمر، كانت الأموال قد اختفت، ولا توجد أي وسيلة لاستردادها؛ لتجد المرأة نفسها في مواجهة خسارة مالية ضخمة، وتجربة نفسية قاسية.

موجة من الاحتيالات العاطفية

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن هذه الحادثة تُعد واحدة من أكثر من 50 حالة احتيال عاطفي تم الإبلاغ عنها خلال أسبوعين فقط، مع إجمالي خسائر تجاوز 16 مليون دولار هونغ كونغ.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، مع تكثيف حملات التوعية ضد هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المتزايدة.

