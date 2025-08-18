بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تثير إعجاب جمهورها

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وخطفت نسرين طافش الأنظار بجمالها وأناقتها بفستان وردي أمام البحر.

وتعد الفنانة نسرين طافش، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وكتب نسرين طافش عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة ”روقان” يوم الأربعاء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع”.

الأغنية من كلمات محمود الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمد الشاعري، ميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية روقان من إخراج حسام الحسيني

رؤية وتوزيع: محمود الشاعري

كلمات: محمد الغنيمي

الحان: مصطفى حنفي

إنتاج: شركة بيليون للإنتاج الفني.

صدى البلد