تنفيذي الخرطوم يوجه بإزالة المخالفات الهندسية والتعديات على المرافق العامة

وجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير بإزالة المخالفات الهندسية وتوفيق أوضاع البنايات قيد التشييد مع أهمية تفقد جميع الجهات والأفراد لمواقعهم ومنازلهم وإجراء اللازم فيما يختص بمعالجات تصريف مياه الأمطار وإغلاق مصادر مياه الشرب داخل المواقع حتى لا تتضرر بفعل الكسورات أو تسرب مياه الأمطار للعقارات الخالية.

موجها خلال تفقده لعدد من مواقع تجمعات مياه الأمطار والانهيارات التي تسببت بإتلاف طرق الاسفلت بفعل المخالفات الهندسية برفقة مدير مصارف الخرطوم المهندس محمد طه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات والمخالفات الهندسية بعد انذار المخالفين بإزالة الضرر الذي يتسبب في تدمير البنيات التحتية للمرافق العامة للدولة.

سونا