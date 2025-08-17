انطلاقة الورشة التدريبية للإسعافات الأولية للعاملين بمطار بورتسودان الدولي

انطلقت السبت ورشة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية تستهدف العاملين بمطار بورتسودان الدولي، بمشاركة (50) من الكوادر العاملة بالمطار، وذلك ضمن مشروع “مسعف في كل مطار” الذي أطلقته وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني.

ويهدف المشروع إلى تغطية جميع مطارات البلاد، في إطار جهود الدولة لتلبية الاحتياجات الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية.

وأكدت الدكتورة رؤى عبد السلام محمد، ممثلة وزارة الصحة الاتحادية، خلال مخاطبتها انطلاقة الورشة، جاهزية الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف لتدريب جميع الكوادر والعاملين بالمطارات، مشيرةً إلى أن العاملين يمثلون خط الدفاع الأول لضمان سلامة المسافرين والمواطنين، من خلال سرعة الاستجابة لأي طارئ صحي وتقديم الإسعافات العاجلة للمصابين في حال وقوع حوادث.

وأضافت أن التنسيق بين إدارة مطار بورتسودان الدولي والإسعاف القومي يسهم في إجلاء الحالات التي تحتاج إلى نقل عاجل للمستشفيات، مشيرةً إلى أن برنامج “مسعف في كل مطار” يأتي ضمن خطة الوزارة لتدريب كوادر المجتمع كافة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز التنسيق الميداني بين الاستجابة الجوية والجاهزية الصحية، وتضمن وجود دعم طبي فعّال في عمليات البحث والإنقاذ، كجزء من الجهود المتواصلة لرفع كفاءة الاستجابة الوطنية.

من جانبه، قال مدير مطار بورتسودان الدولي، يحيى أحمد محمد علي، إن الورشة تمثل أهمية كبيرة للعاملين بالمطار للاستفادة القصوى من برنامج الإسعافات الأولية، مشيرًا إلى أنها تُعد مطلبًا أساسيًا لترخيص المطارات في حالات الطوارئ والكوارث.

وأوضح أن الورشة تستهدف تدريب (50) من العاملين بالمطار، معربًا عن أمله في أن تشمل الورش القادمة مطارات دنقلا، كسلا، مروي، الدارين، ومطار الخرطوم الذي سيدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن البرنامج سيسهم في تعزيز جاهزية مطار الخرطوم واستعادته لدوره الحيوي ضمن خطط الطوارئ والاستجابة السريعة.