مستهدفة 1400 مواطن محلية الخرطوم تدشن مشروع المال مقابل العمل

دشنت محلية الخرطوم ومنظمة هيومن ابيل اليوم بمنطقتي امتداد الدرجة الثالثة وجبرة مشروع المال مقابل العمل والذي تنفذه المنظمة وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و يستهدف رعاية وتمويل المواطنين في مناطق الحروب مقابل العمل.

وكشف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال مخاطبته تدشين البرنامج بامتداد الدرجة الثالثة بان المشروع يعتبر أكبر مشروع ينفذ بعد الحرب في إطار تشغيل المواطنين واصحاح البيئة والنظافة باعتباره يخدم جانبين مهمين هما تشغيل المواطن مقابل أجر مجزي وفي ذات الوقت إصحاح البيئة في مواقع سكنه .

ولفت بأن المشروع يأتي ضمن توجيهات مجلس السيادة وولاية الخرطوم فيما يختص ببرنامج تهيئة البيئة السليمة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم في اطار إزالة آثار الحرب والنظافة واصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض ودرء آثار الخريف، حيث يستوعب تشغيل (1400) مواطن في 8 قطاعات بالمحلية بواقع (175) فردا لكل قطاع .

وثمن الجهد الذي اضطلعت به منظمة هيومن أبيل في مبادرتها للمشروع واختيار محلية الخرطوم كميدان لانفاذه، مشيدا في ذات الاتجاه بالمركز القومي لمكافحة الألغام في مرافقته للمشروع عبر عملياته المتوازية مع العمل لتطهير ونظافة المناطق المستهدفة من مخلفات الحرب والاجسام الخطرة.