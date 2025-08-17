والي النيل الأبيض يدشن اسطول إسعاف جديد

دشن الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض عددًا من عربات الإسعاف الحديثة بمدينة ربك، ضمن دعم المشروع القومي للإسعاف المقدم من وزارة الصحة الاتحادية. جاء التدشين بحضور وزيرة المالية الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، ووزير الصحة المكلف الدكتور الزين سعد آدم، ومدير قطاع التنمية الاجتماعية الدكتور محمد بردسول، إلى جانب عدد من القيادات الصحية والإدارية.

أوضح والي النيل الأبيض أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز خدمات الصحة ودعم المستشفيات الريفية والنائية، مشيرًا إلى أن الإسعافات ستوزع على مواقع الحاجة الفعلية داخل وخارج الولاية. وأكد اهتمام حكومة الولاية بتقوية أسطول الإسعاف وتحسين خدمات نقل المرضى، معربًا عن شكره لوزارة الصحة الاتحادية على دعمها المتواصل للقطاع الصحي.

من جانبه، أشار وزير الصحة المكلف بالولاية إلى أن العربات تم استلامها من الوكالة القومية للإسعاف، وتمثل إضافة نوعية لأسطول الإسعاف القومي، إلى جانب الدعم المحلي من حكومة الولاية. وأوضح أن التنسيق المستمر مع وزارة الصحة الاتحادية يهدف إلى تقليل تكاليف خدمات الإسعاف، وصولًا لتقديمها مجانًا لجميع المرضى، مجددًا شكره لكل الجهات الداعمة للقطاع الصحي.

الخطوة تأتي ضمن المشروع القومي للإسعاف، الذي يسعى إلى إنشاء شبكة وطنية متكاملة لخدمات الطوارئ، تربط بين المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف الولايات، وتضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الصحية.

يتوقع أن تُحدث هذه العربات الجديدة تحولًا ملموسًا في مستوى الخدمات الإسعافية المقدمة في ولاية النيل الأبيض، من خلال تقليل زمن الاستجابة، وتحسين فرص إنقاذ الأرواح، وتوفير بيئة آمنة لنقل المرضى إلى المرافق الصحية المناسبة.