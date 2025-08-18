هكذا تمضي نانسي عجرم وقتها مع ابنتيها

شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها على انستغرام مقطع فيديو عفوي جمعها بابنتيها ايلا وميلا، ووثقت من خلاله علاقتها المميزة بهما وطريقتها في تمضية وقت فراغها معهما.

وظهرت نانسي وهي تقود سيارتها، بينما تجلس ابنتها الكبرى ميلا بجانبها وتغنيان معا إحدى أغاني ألبومها الجديد “يا قلبو”، وكانت الشابة الصغيرة تتفاعل مع انغام الأغنية وتتمايل مع والدتها وترقص وتغني معها.

ويبدو بأن نانسي تمضي وقتاً خاصاً مع ابنتها، حيث ذهبت معها الى احد المقاهي وجلستا معاً، بينما تواصل الغناء والرقص معها، ومن ثم أكملت النجمة اللبنانية يومها مع ابنتيها ايلا وميلا ومشت معهما بأحد الشوارع، وتستمتع معهما بأغنيتها الجديدة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي الذي شاركته نانسي مع ابنتيها، ونال اعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزيوا بجمال ابنتها ميلا التي كبرت وباتت شابة في غاية الجمال وتشبه الى حد كبير والدها. وأشاد الجمهور بطريقة نانسي في الاهتمام ببناتها الثلاثة ومنحهن وقت فراغها.

يذكر أن أغنية “يا قلبو” من ألبوم “Nancy 11″، الذي أصدرته بدايو هذا الصيف، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال الحمداوي.

