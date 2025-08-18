تشابك في الأيدي بين ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد يتصدر الترند

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حيرة جمهورها بعدما نشرت على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل المختلفة مقطع فيديو ظهرت فيه مع المطرب أحمد سعد، وهما يتبادلان دفع بعضهما ليظهر كل منهما في الكادر وهو يؤدي حركات راقصة ولا يسمح للآخر بالظهور، وذلك على أنغام الأغنية العالمية الشهيرة “ديسباسيتو”.

ولم يعلن أي من النجمين ما المقصود من الفيديو وهل هو إعلان عن عمل فني جديد من دون الكشف عن طبيعته، سواء كان سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو إعلانًا دعائيًا.

وما زاد من حيرة الجمهور حول طبيعة الفيديو التعليق الذي وضعته ياسمين عليه، حيث كتبت كلمة “قريبًا” فقط، لتنهال التعليقات المشيدة بهذا اللقاء.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد أعلنت عن عودتها شاشة السينما بعد غياب دام سبع سنوات من خلال فيلم “زوجة رجل مش مهم”، بعد آخر أعمالها “الأبلة طمطم” عام 2018. ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهد الفيلم خلال آب (أغسطس) الجاري تحت إدارة المخرج معتز التوني.

وتعرض الفيلم لتوقف في تصويره بسبب انشغال ياسمين عبد العزيز بمسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم 2025، إضافة الى انشغال بطل الفيلم النجم أكرم حسني بتصوير مسلسله “الكابتن”.

الفيلم من تأليف شريف الليثي في أول تجاربه الكتابية، وإخراج معتز التوني وإنتاج “سينرجي” للمنتج تامر مرسي. ويجسد العمل علاقة زوجية تجمع بين ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني في إطار كوميدي، فيما سيتم الإعلان عن باقي أبطال الفيلم مع استكمال التصوير.

مجلة لها