“حورية البحر”.. سيرين عبد النور تتألق بفستان جريء من الترتر الأزرق – صور

شاركت النجمة سيرين عبد النور متابعيها على تطبيق انستغرام بإطلالة مميزة تناسب أجواء الصيف والبحر ومستوحاة من أسطورة حورية البحر الساحرة.

ولفتت النجمة اللبنانية الأنظار بإطلالتها الأنيقة من قطعتين باللون الأزرق الفيروزي، وجاء بتصميم “كروب توب” قصير بحمالات رفيعة مزينة بالـ”باييت” ويكشف عن بطنها مع تنورة ماكسي طويلة بتصميم واسع. وتميّز التصميم بحركة الترتر الكبيرة واللامعة بتدرجات الأكوا والبنفسجي، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة والجمال الى إطلالتها الصيفية المذهلة والمناسبة للبحر، والفستان من علامة “The Concept Official”، ويحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج شمعون.

واعتمدت سيرين على صيحة الترتر الأنيقة، وأكملت إطلالتها بأقراط ناعمة بتصميم مميّز على شكل ورود مرصعة ويتدلى منها حجراً على شكل لؤلؤة من ماركة سيلفي صليبا، بتصميم يبدو كالصدفة المميزة التي تزين أذنها وهو ما أضاف حركة مميزة الى إطلالتها الفيروزية الناعمة.

ومن الناحية الجمالية، تركت سيرين عبد النور شعرها الأسود المبلل بالماء ينسدل على كتفيها بحركة ناعمة وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية المفضلة لها مع أحمر خدود برونزي وأحمر شفاه باللون الوردي النيود.

