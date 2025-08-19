ألفارو فيليب: نونيز لن يُعاني.. الهلال الأكثر شعبية والحياة رائعة في السعودية

​توقع التشيلي ألفارو فيليب، المُعد البدني لفريق نادي الهلال تحت 21 عامًا، ألا يُعاني المهاجم داروين نونيز من صعوبة التأقلم على الأجواء في المملكة العربية السعودية، بعد انضمامه قادمًا من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الرجل الذي يحمل الجنسية الأوروغويانية: “عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، قد لا يبدو الانتقال من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري روشن السعودي القرار الأمثل بالنسبة لكثيرين. لكن أعتقد أن هذا الأمر لن يُمثل مشكلة لنونيز.يكفي النظر إلى الملايين المُستثمرة والتعاقدات مع الفرق المختلفة لترى كيف أصبح الدوري شديد التنافسية وينمو باستمرار”.

وتحدث فيليب في مقابلة مع موقع “elpais” الأوروغوياني عن النادي الذي يعمل فيه قائلاً: “الهلال هو الفريق الأكثر شعبية في السعودية، والأنجح في البطولات المحلية والقارية، ويتمتع بثقافة الفوز. لقد بنوا فريقًا رفيع المستوى بطاقم تدريبي متميز”.

وأكمل: “نونيز سيجد منافسة على مركزه، ولن يكون مُثقلًا بالمباريات قبل خوض كأس العالم 2026، أعتقد أن الموسم سيكون مليئًا بالتحديات. آمل أن نبذل قصارى جهدنا وأن يصل مهاجم نادي الهلال إلى المونديال في أفضل حالاته”.

ألفارو فيليب: حققت نجاحًا باهرًا في فترتي الأولى مع الهلال

كما استعاد فيليب بذاكرته كواليس عمله في الهلال خلال فترته الأولى: “في عام 2016 أُتيحت لي فرصة العمل في الخارج لأول مرة، وذلك مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي كان يتولى تدريب الهلال آنذاك”.

وأردف: “كنت قد عملت مع مدرب أرجنتيني في سانتياغو واندررز، وهو من رشحني لرامون. عقدتُ اجتماعين في بوينس آيرس معه ومع جهازه الفني، ثم انتقلتُ معهم مباشرةً إلى الهلال. لقد حققنا نجاحًا باهرًا، حيث فزنا ببطولتين ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 ، لكننا للأسف خسرنا”.

وبعد فترته الأولى، حافظ فيليب على تواصله مع الهلال، حتى استدعاه “الزعيم” للتحضير لكأس العالم للأندية 2025، قبل التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاغي، وبعدها، أعاد النادي تعيينه معدًا بدنيًا لفريق تحت 21 عامًا مع المدرب الوطني محمد الشلهوب.

وبخصوص اختلاف الحياة في السعودية بين فترته الأولى والثانية الحالية، أنهى فيليب بقوله: “حدثت تغييرات كثيرة، تتعلق بتطور كرة القدم بشكل خاص والحياة بشكل عام. اليوم، نرى مجتمعًا أكثر انفتاحًا وتطورًا، والحياة ممتعة في السعودية”.

جريدة الرياض