تحريك الدعاوى الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية.. وزير العدل يلتقي رئيس منظمة محامي الكرامة والعدالة

التقى د. عبدالله درف وزير العدل، بمكتبه، رئيس منظمة محامي الكرامة والعدالة د.هاني احمد تاج السر المحامي واستاذ القانون الدولي العام.

وقال د. هاني “تحدثنا مع وزير العدل عن القضايا الدولية وكيفية رد حقوق الشعب السوداني من المليشيا واعوانها أمام القضاء الدولي”.

كما تناول اللقاء مختلف قضايا العدالة في السودان وتطوير آليات التقاضي المحلي. و طرق تسريع إجراءات العدالة في السودان وتطوير آليات التقاضي المحلي إضافة الى العديد من القضايا ذات الصلة بالعدالة وقضايا الانتهاكات وقضايا المظلومين من قبل المليشيا المتمردة وعملائها بالخارج.

بحث اللقاء أيضا ملف حقوق الإنسان وتفعيل دور المنظمات الوطنية في تعاونها مع المنظمات الحقوقية الدولية.

واستعرض اللقاء متطلبات تحريك الدعاوى الجنائية امام المحكمة الجنائية الدولية والتي تختص بمحاكمة الأفراد وليس الدول.

كما تناول اللقاء كيفية تطوير الآليات الافريقية في مجلس الأمن والسلم الافريقي في دعمها لحقوق الإنسان في السودان.