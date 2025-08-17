مناوي للدعامة: لن يكون أمامكم إلا الهروب إلى المنافي والشتات حيث أتيتم أول مرة

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي “ان مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابيه ما زالت ترتكب أبشع الجرائم من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق مكونات عرقية بعينها في إقليم دارفور ورغم وضوح هذه الفظائع ما زال هناك من يمد لهم يد العون تحت ذرائع واهية باسم التأسيس (أي تأسيس هذا الذي يقوم على الدماء والمجازر ..؟) “

وأضاف في منشور على صفحته بالفيس بوك “ان العالم أجمع قد اكتفى بمشاهدة صور الضحايا وصوت أنين المحاصرين في الفاشر ، دون أن يتحرك لإيقاف الجرائم المستمرة ، نادينا مرارآ وتكرارآ من أجل وقف هذه المجازر ، ولكن دون جدوى ، إن كتب الرب لنا النصر ، فسنكسر الحصار ونصل إلى إخوتنا في الفاشر ، وحينها لن يكون أمامكم إلا الهروب إلى المنافي والشتات ، حيث أتيتم أول مرة”.

سونا