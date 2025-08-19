غرفة طوارئ الخريف بدنقلا تطمئن على الاستعدادات الجارية لمجابهة الخريف

اطمأنت غرفة طوارئ الخريف والامطار والسيول والفيضانات بمحلية دنقلا في اجتماعها الدوري الأحد برئاسة المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس الغرفة دكتور مكاوي الخير الوقيع اطمأنت على سير الاستعدادات الجارية لمجابهة فصل الخريف لهذا العام .

وأكد المدير التنفيذي للمحلية في تصريح (لسونا) أن الاجتماع استمع لعدد من التقارير الخاصة بالطوارئ الصحية والخدمات بشكل عام.

وأشار إلى أن الاستعدادات لمجابهة ودرء آثار الخريف تمضي بصورة طيبة والعمل الكبير الذي تم في تشييد المصرف الجديد غرب دنقلا بجانب الأعمال الجارية الآن، في إنشاء عدد من الكباري والمصارف بمنطقة جرادة.