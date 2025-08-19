سياسية
غرفة طوارئ الخريف بدنقلا تطمئن على الاستعدادات الجارية لمجابهة الخريف
اطمأنت غرفة طوارئ الخريف والامطار والسيول والفيضانات بمحلية دنقلا في اجتماعها الدوري الأحد برئاسة المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس الغرفة دكتور مكاوي الخير الوقيع اطمأنت على سير الاستعدادات الجارية لمجابهة فصل الخريف لهذا العام .
وأكد المدير التنفيذي للمحلية في تصريح (لسونا) أن الاجتماع استمع لعدد من التقارير الخاصة بالطوارئ الصحية والخدمات بشكل عام.
وأشار إلى أن الاستعدادات لمجابهة ودرء آثار الخريف تمضي بصورة طيبة والعمل الكبير الذي تم في تشييد المصرف الجديد غرب دنقلا بجانب الأعمال الجارية الآن، في إنشاء عدد من الكباري والمصارف بمنطقة جرادة.
وقال مكاوي ان المحلية قامت بشراء بعض معينات طوارئ الخريف تحسبا لأي طارئ واشاد بجهود اعضاء الغرفة على مستوى رئاسة المحلية وغرف الوحدات الادارية ودورهم الكبير في الخروج من خريف العام الحالي بسلام ودون خسائر في الأرواح والممتلكات.
سونا