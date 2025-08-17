المركزي ينفي صحة الخطاب المتداول بشأن تجميد حسابات شركة تاركو

ويؤكد البنك المركزي أن الخطاب المذكور مزوّر ولا أساس له من الصحة، وأن كافة قرارات البنك وإجراءاته الرسمية تعلن حصراً عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي، سواء الموقع الإلكتروني أو إعلام البنك أو قنوات التواصل المعتمدة مع المصارف.