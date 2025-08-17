بيانات ووثائق
المركزي ينفي صحة الخطاب المتداول بشأن تجميد حسابات شركة تاركو
ينفي بنك السودان المركزي نفياً قاطعاً صحة الخطاب المتداول على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والخاص بما يسمى “تجميد حسابات شركة تاركو”.
ويؤكد البنك المركزي أن الخطاب المذكور مزوّر ولا أساس له من الصحة، وأن كافة قرارات البنك وإجراءاته الرسمية تعلن حصراً عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي، سواء الموقع الإلكتروني أو إعلام البنك أو قنوات التواصل المعتمدة مع المصارف.
كما يحذر البنك من تداول مثل هذه الخطابات المفبركة، ويؤكد احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء نشر أو تزوير مثل هذه المستندات.
سونا