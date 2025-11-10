حركة العدل والمساواة السودانية تنعي قائد القوة المشتركة بمدينة الفاشر وابنه

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي رئيس حركة العدل والمساواة السودانية والقيادة التنفيذية إلى جماهيرها وإلى عموم الشعب السوداني، استشهاد الفريق/ حامد إدريس جزم، قائد القوة المشتركة بمدينة الفاشر، ونجله مصطفى حامد إدريس، ورفاقهم من الأبطال الأيامن، الذين ارتقوا شهداء في معارك الفاشر وهم يذودون عن حياض الوطن ويدافعون عن المدنيين في لحظة هي من أشرف لحظات العطاء والتضحية.

لقد كان الفريق حامد جزم ورفاقه رمزاً للصمود والإخلاص؛ حملوا راية الثورة منذ اندلاعها في دارفور، ووقفوا في صفوف العدل والمساواة في أوقات اتسع فيها الجرح وضاقت فيها السبل. لم يساوموا في الحق، ولم يبدلوا المواقف، ولم يتركوا الميدان. ظلوا ثابتين في معركة الكرامة الكبرى التي يخوضها الشعب اليوم ضد جرائم مليشيا الدعم السريع، حتى ارتقت ارواحهم شهداء وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن أرواح الضعفاء والعزل.

رحل الشهيد جزم ومعه مصطفى، نجله وامتداد قلبه وشرايين حلمه، كما رحل رفاقهم الذين اختاروا درب الشرف وهم يعلمون أن طريق الكرامة لا يُعبَّد إلا بدماء الصادقين.

لقد خسرنا قادة شجعان، ورفاق اماجد ظلت اياديهم قابضة على البندقية حتى آخر نبض.

تتقدم الحركة بأحرّ التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، وإلى رفاقهم في القوات المسلحة والقوة المشتركة ، وإلى كل من حمل معهم الحلم والسلاح والكلمة والعهد.

نسأل الله أن يتقبلهم في عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يجعل دماءهم نوراً للطريق لا يُطفأ.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

د. محمد زكريا فرج الله

امين الاعلام، لناطق الرسمي