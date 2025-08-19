في دبي.. إحباط سرقة ماسة وردية نادرة قيمتها 25 مليون دولار

في عملية نوعية أطلقت عليها اسم «بينك دايموند»، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من إحباط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة جدًا على مستوى العالم، تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أمريكي.

وتحمل الماسة شهادة نقاوة من أهم المعاهد العالمية التخصصية في فحص واعتماد الماس، ونسبة إمكانية الحصول على واحدة بنفس المواصفات تصل فقط إلى 0.01%، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الخليج».

وأعلنت شرطة دبي، أنها ألقت القبض على العصابة التي حاولت سرقة الماسة، موضحة أنها تتكون من 3 أشخاص يحملون إحدى الجنسيات الآسيوية، إذ اعتمدوا في تنفيذ جريمتهم على مُخطط احترافي استمر العمل عليه على مدى أكثر من عام، وتضمن تخطيطًا دقيقًا في كيفية الوصول والتواصل مع مالك الماسة، وهو تاجر ماس، واستدراجه.

وذكرت الشرطة أن التاجر جلب الماسة من دولة أوروبية إلى دبي، ووضعها في محل المجوهرات الخاص به من أجل بيعها، فيما كان أفراد العصابة يُتابعون مراحل وصولها إلى التاجر ثم خططوا لعملية سرقتها من خلال العمل على إقناعه بأنهم أثرياء، وأنهم يتواصلون معه كوسطاء من أجل شرائها لرجل ثري، مُضيفة أن أفراد العصابة رتبوا عدة مواعيد مع التاجر، وكانوا يظهرون أمامه وهم يستخدمون سيارات فارهة استأجروها لغرض خداعه وإيهامه بأنهم من طبقة ثرية، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات معه في أفخم الفنادق.

وأوضحت الشرطة أن كافة المظاهر الخداعة التي حرص أفراد العصابة عليها كان غرضها الوحيد استدراج التاجر لإخراج الماسة من محله وجلبها لهم بدعوى أنهم سيرتبون لقاء له مع الرجل الثري الذي سيشتريها منه.

وأكدت شرطة دبي أن التاجر قدّم بلاغًا بتعرض الماسة الثمينة للسرقة، فعملت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على تشكيل فريق عمل لمتابعة كافة تفاصيل العملية واستطاعت من خلال برامجها وأنظمتها الذكية، وجهود الأفراد الميدانية التعرف على هوية أفراد العصابة الثلاثة، لافتة إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، استطاعت في 8 ساعات عبر جهود فرق العمل الميدانية والتخصصية، وعبر استخدام أحدث تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، من إحباط جريمة السرقة التي خطط لها أفراد العصابة، ومعرفة أماكن وجود كل منهم والقبض عليهم.

