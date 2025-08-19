في ذكرى ميلاد جميل راتب.. كيف تحدثت الصحف الفرنسية عنه بعد مشاركته في مسرحية «الوريث»؟

بدأ الفنان جميل راتب رحلته الفنية من باريس واستمر لـ28 عامًا هناك ثم أكمل مشواره في مصر، وهو عكس جميع الممثلين المصريين الذين يلتمسون طريق الشهرة من الداخل، ثم تنتقل مجموعة ضئيلة منهم إلى العالمية، سافر جميل إلى باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما ساعده على دخول الوسط الفنى، لأن الاهتمام بالنشاط الفنى والأدبى ازداد في تلك الفترة.

وبدأ «جميل» عمله كممثل في باريس، وفور علم أسرته بالأمر قطعوا عنه مصروفاته المالية، وهو ما دفعه للعمل بجانب دراسته في المعهد «اضطريت أشتغل كومبارس، وأشتغل مترجم أحيانًا، وفى القهوة جرسون، وشيال في سوق الخضار»، موضحًا أن دخوله هذه المجالات سمح له بالتعرف على أناس لم يكن يتعامل معهم في حياته العادية.

«عندما يؤدى دوره على الخشبة في مسرحية الوريث فإنه يخطف أنظار الحضور بأدائه القوى وعينيه الحادتين»، هي الجملة التي نشرتها إحدى الصحف الفرنسية، في تقرير لها، حول مشاركة الفنان جميل راتب في مسرحية «الوريث» عام 1952، وهو أمرٌ يعتبر نادر الحدوث في أن يتمتع ممثل عربى بهذا الاهتمام في الأوساط العالمية.

جميل راتب أتقن اللغات الأجنبية مما ساعده في المشاركة ببعض الأفلام العالمية، مثل «لورانس العرب» عام 1962 الذي جمعه بالفنان عمر الشريف أنطونى كوين، كما شارك بالأداء الصوتى في فيلم «عمر المختار» بطولة أنطونى كوين، لكن البداية الحقيقية لـ «جميل» مع الشهرة في مصر كانت بدوره في فيلم «الصعود إلى الهاوية» أمام مديحة كامل عام 1974 وبأدواره التليفزيونية المتميزة، ومنها «مفيد أبوالغار» في «الراية البيضاء» و«جدو أبوالفضل» في مسلسل «يوميات ونيس»، بجانب بداياته المسرحية في فرنسا.

وشارك جميل في مسرحيات عالمية في باريس، منها 5 أعمال لـ«شكسبير»، وأعمال أخرى لكلٍ من «راسين»، و«كورناى»، و«موليير»، وشارك مع فرقة «كوميدى فرانسيس» الشهيرة في بعض العروض، وأضاف في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» عن مشواره: «أول مرة لما شفت اسمى على أفيش في فرنسا كان يوم كبير بالنسبة إلىَّ».

السمعة الطيبة لـ«جميل» في الفن العالمى دفعت كلًا من تونس والمغرب والجزائر لأن يطلبوه للعمل في بعض الأفلام في تسعينيات القرن الماضى، منها أفلام «كش ملك»، و«شيشخان»، و«ليلة القدر»، وكذلك تكريمه من «معهد العالم العربى» في باريس.

واليوم تحل ذكرى ميلاد الفنان الكبير جميل راتب، الذي ولد في 18 أغسطس 1926، وتوفى في 19 سبتمبر 2018، عن عمر ناهز 92 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا ثريًا على الساحتين العربية والعالمية ما زال حاضرًا في وجدان جمهوره حتى اليوم.

المصري اليوم