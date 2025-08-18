على سبيل المزاح.. مقطع فيديو يوثق إطلاق ليبي «أسدًا» على عامل مصري يُثير موجة من الغضب

حالة شديدة من الغضب والاستياء عمت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما في ليبيا، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق صاحب مزرعة في ليبيا أسدًا على عامل يحمل الجنسية المصرية، على سبيل المزاح.

ولكن مع انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، على الفور تحولت هذه الدعابة إلى حالة من الاستنكار، مع المطالبة بفتح تحقيق فوري ومعاقبة الجاني (صاحب المزرعة).

وظهر في مقطع الفيديو الأسد محتضنًا العامل ويعضه بشكل خفيف من كتفه، بينما يُخاطب صاحب المزرعة العامل بقوله: «أعطيه بوسة يا علاء»، وما زاد من الغضب أن العامل المصري كان يحاول أن يخلص نفسه من الأسد، في نفس الوقت الذي كان يحاول أن يستدر عطف صاحب المزرعة، قائلًا: «والله عض، بالله عليك، بس خلاص».

واستنكر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فعل صاحب المزرعة، إذ قال حساب: «حسبي الله ونعم الوكيل فيه شن بيكون موقفة… كان الأسد تحركت فيه غريزة العدوانية وافترس الراجل شن بيكون وضعه بعدين»، فيما قال حساب آخر: «قلة الأدب مالهاش حل أين الدولة».

وكتب حساب باسم «نجوى خليفة»: «حسبي الله ونعم الوكيل في هاذي مش بصاره بصراحة»، كما كتب حساب: «يا روحي ركبلا السكر الله ينتقم منك اشد انتقام بأعز ما تملك حسبنا الله ونعما الوكيل بهيك بشر لا قلب ولا احساس».

المصري اليوم