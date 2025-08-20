«عنده هّوس وبيستخدم الجنازير والأقفال».. زوجة لمحكمة الأسرة: حرمني من الأمومة 10 سنين

أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، تقدمت سيدة 35 عامًا، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، متهمة إياه بـ «حبسها داخل شقة الزوجية بالسلاسل والأقفال» كلما غادر المنزل.

وقالت الزوجة في دعواها: «زوجي عنده هوس بالسيطرة، منذ بداية زواجي من 10 سنوات أعيش بمفردي حياة مليئة بالقيود، زوجي يتحكم في كل تفاصيل حياتي، ويمنعني من زيارة أهلي إلا بإذنه، لكن الأمر تطور بشكل لا يُحتمل، إذ صار يعمد إلى غلق باب الشقة بالسلاسل الحديدية ويأخذ المفاتيح معه، بحجة خوفه عليّ من الخروج أو التعرّض للأذى».

وأضافت الزوجة في دعواها: «من أول يوم جواز وهو رافض فكرة الإنجاب بشكل قاطع، رغم إن ده كان حلمي الأساسي إني أبقى أم، حاولت أقنعه سنين طويلة لكنه كان يقفل النقاش ويقولي الأولاد عبء ومش عايز حد يشاركني فيكي، عشت عشر سنين محرومة من إحساس الأمومة، وكل مرة أشوف طفل صغير في حضن أمه كان قلبي بيتقطع، رفضه المستمر للإنجاب خلاني أحس إني عايشة حياة ناقصة، وده ضرر عمري ما أقدر أتحمله».

وأضافت الزوجة: «كنت أظل حبيسة بين الجدران ساعات طويلة وكأنني سجينة، لا أستطيع الخروج لشراء حاجات البيت أو الذهاب لعملي أو حتى زيارة الطبيب، وعندما كنت أشتكي، كان يرد عليّ قائلًا أنا بخاف عليكي من الدنيا».

وتابعت في أقوالها: «في يوم حصل ماس كهربائي في عداد الكهرباء الخاص بالعمارة، والسكان أخلوا المبنى إلا أنا فظللت عالقة داخل الشقة أصرخ من الخوف حتى أنقذني أحد الجيران، شعرت وقتها أن حياتي مهددة، وأن بيتي تحوّل إلى سجن».

القضية مازالت منظورة أمام المحكمة، فيما تتمسك الزوجة بحقها في الانفصال قائلة: «أنا عشت 10 سنوات في سجن اختياري، لكني دلوقتي عايزة أحرر نفسي من القيود».

المصري اليوم