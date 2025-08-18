تفاصيل الترقيات والإحالات في قيادة القوات المسلحة السودانية

أصدر السيد رئيس مجلس السيادة – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات تم بموجبها تشكيل رئاسة هيئة أركان جديدة على النحو التالي :

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيساً لهيئة الأركان.

الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائباً لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

الفريق مهندس د. ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان للتدريب.

الفريق الركن عبدالخير عبدالله ناصر درجام ، نائباً لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

الفريق الركن محمد علي أحمد صبير، رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية

الفريق الركن مالك الطيب خوجلي النيل، نائباً لرئيس هيئة الأركان للعمليات.