ثلاث مؤسسات تفوز بجائزة والي نهر النيل لافضل مؤسسة صحية

اعلن اليوم المجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز بولاية نهر النيل عن جائزة والي نهر النيل محمد البدوي عبد الماجد لافضل مؤسسة صحية على مستوى الولاية وفازت بالجائزة ثلاث مؤسسات هي مستشفى الشرطة عطبرة ومستشفى التأمين الصحي عطبرة ،ومستشفى عبد الله البدري الجامعي بربر وهنالك ثلاث جوائز خاصة لمستشفى شندي التعليمي ومستشفى حامد عبد الرحمن ساردية بشندي ومستشفى شيري بمحلية البحيرة.

وقال والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ان الجودة هي اسلوب حياة وهي تعني تقديم خدمة عالية المستوى في كل الخدمات خاصة في المجال الصحي

واشار الى ان الجائزة التي ابتدرها المجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز وخصصت للمؤسسات الصحية هذه المرة خلقت روحا من التنافس بين المؤسسات الصحية ليس كسبا للجائزة ولكن لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وحيا الوالي لجنة الجائزة التي جابت. كل المحليات ووقفت على المؤسسات الصحية. وفق( 12) من المعايير، في (6) محاور.

وابان ان المؤسسات الفائزة هي قدمت الانموذج المستوفي لشروط معايير الجائزة وإن هناك الكثير من المؤسسات الصحية في الولايةمستوفيه لتلك المعايير مثل الجوائز الخاصة التي نالتها بعض المؤسسات الصحية.

واكد ان الجوائز المعلنة من المجلس الاعلى للجودة هي جاهزة فقط تحتاج لجلسة مع المؤسسات الفائزة وتخصيصها لعمل جديد يضاف الى تلك المؤسسات خدمة للمواطنين

وقال الامين العام للمجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز بولاية نهر النيل لؤي مصطفى ان الجودة يحب ان تكون ثقافة شائعة بين الناس وإن مثل هذه الجوائز تخلق روحا من التنافس بين المؤسسات

واشار لؤي الى ان الجودة هي من قيم الإسلام خاصة في كل الاحاديث التي وردت في الأثر النبوي الشريف في مجال العمل واتقانه وغيرها من شروط ومعايير الجودة.

ولفت الامين العام للمجلس الاعلى للجودة الشاملة والامتياز بولاية نهر النيل لؤي مصطفى الى تجربة دولة رواندا في تطبيق معايير الجودة وارتفاع مستوى التنمية ودخل الفرد فيها بعد حروب طاحنة شهدتها رواندا بين الهوتو والتوستي وإن رواندا خرجت من الدمار الى الأعمار بفضل تطبيق معايير الجودة

وأعلن لؤي مصطفي عن جائزة الوالي القادمة ستكون في التعليم وإن الوالي وعد بجوائز مادية لافضل معلم في مادته وللعشرة الاوائل في الامتحانات.

وقدم رئيس اللجنة الدكتور صلاح سعد المراحل التي اتخذتها اللجنة حتى إعلان الجائزة