دولة جنوبسودان طردت عرب رفاعة وسليم …

هل يعقل أن تستقبل عرب فلسطين ؟

مقاربة مع بانيامولينغ الكونغو كينشاسا وحروب الكونغو التي لا تنتهي …

يبدو أن المنصات الإعلامية التي تروج لصفقة التهجير والتوطين المزعومة لعرب فلسطين من قطاع غزة إلى دولة جنوب السودان لا تعلم أو تعلم وتتجاهل أن هذه الدولة قامت على عقيدة إثنية مفادها أنها لكي تكون أفريقية فيجب أن تخلو من القبائل العربية وعلى هذا الأساس قامت عند إنفصالها في 2011م بطرد قبائل رفاعة وسليم والصبحة وهي قبائل عربية ظلت أراضيها التاريخية في عمق جنوب السودان منذ القرن الخامس عشر الميلادي وهي سابقة لم تحدث وتعتبر من أنواع التطهير العرقي Genocide فليس كل الجينوسايد قتل فمنه إجبار المجموعات على مغادرة أرضهم التاريخية ، وليس أعجب من جينوسايد دولة جنوبسودان تجاه عرب سليم ورفاعة إلا صمت حكومة الإنقاذ عليه وإغماض الإعلام السوداني عيونه وآذانه عما حدث فيه من مآس.

وتعتبر دولة جنوبسودان أنها تتكون من 64 قبيلة أفريقية ولا يمكنك أن تحصل على جنسيتها إلا إذا استطعت إثبات إنتسابك لإحدى هذه القبائل.

بانيامولينغ الكونغو كينشاسا :

إن طرد جنوبسودان لعرب رفاعة وسليم وصبحة يشابه تماما طرد الكونغو كينشاسا لعشيرة البانيامولينغ Banyamulenge وهي إحدى عشائر التوتسي Tutsi المنتشرة والموزعة والعابرة لحدود عدة دول أفريقية هي رواندا وبوروندي ويوغندا وتنزانيا وشرق الكونغو وهذا الإنتشار في أراضيهم التاريخية منذ قرون قبل أن يأتي الاستعمار الأوروبي ويقوم بتركيب وصناعة جمهوريات أفريقيا الحديثة فتمزقت القوميات والقبائل.

وفي خلال سنوات حكم موبوتو سيسي سيكو للكونغو حين أسماها زائير صدر قانون باعتبار سنة 1885م وماقبلها هي الحد الفاصل لتحديد من هو الكونغولي ومن هو الأجنبي !! ونتيجة لذلك فقد ملايين البشر وغالبهم من البانيامولينغ حقوق المواطنة وتم طردهم شرقا حيثما أتفق إلى رواندا او بوروندي أو يوغندا وتنزانيا.

تخيل أن يصدر قانون في سودان 56 سودان السهلة والمهلة والباب المفتوح للغادي والماشي ينص أن كل من دخل السودان بعد معركة كرري 1898م يعتبر أجنبيا فكم من البشر ستفقد جنسياتها وحقوق مواطنتها وتخيل كم من الهيجان وصياح منظمات حقوق الإنسان كان سيحدث ؟!

وقيام الكونغو كينشاسا بطرد البانيامولينغ Banyamulenge هو سبب في أن كل حروب الكونغو الأهلية تأتي من شرقها لأن البانايامولينغ المطرودين يحاولون العودة لاسترداد أرضهم بقوة السلاح ويتلقون الفزعة بالمال والرجال من أبناء عمومتهم في الدول المجاورة.

نعود إلى دولة جنوبسودان التي فعلت برفاعة وسليم ما فعلته الكونغو كينشاسا بالبانيامولينغ ونتساءل هل يعقل والحال كذلك أن تقبل هذه الدولة قدوم مليون عربي فلسطيني مغبون ومقهور وذوي خبرات قتالية ومسلمين للاستيطان فيها مقابل حفنة من بضع مئات من ملايين الدولارات بدون تصويب النظر للمستقبل ؟

#كمال_حامد 👓