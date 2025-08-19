‎طارق عبد الهادي: فضحتنا صورة العم قارئ النقوش بمعبد الاسد ابادماك

فضحتنا صورة العم قارئ النقوش بمعبد الاسد ابادماك.

متى نتعلم فن الصورة من تلفزيونات الخلايجة؟.

تخيل فقط ان يكون مكان البرهان تميم بن حمد او ولي العهد السعودي او ملك البحرين او الرئيس السيسي ، هنا ، مع الاحترافية العالية، تخرج اللقطة التلفزيونية وهي بأجمل لون في شكل لوحة بديعة تشكل دعاية سياحية لبلدانهم ، الخليجيون تقدموا تلفزيونيا وسبقونا بمراحل ضوئية، ولا يترك شي للصدفة.

كان يجب قبل وقت كافي من الزيارة ” أو في الأصل ان يكون الوضع المادي يسمح للعم قارئ النقوش بمعبد الأسد، وهو من حراس ذاكرة هذه الأمة، يجب ان يكون في وضع مادي يسمح له بالظهور في أي وقت، بالزي القومي السوداني الفاخر من عمة فخمة وشال سويسري لامع وجلابية ومركوب وصديري” هذا مكان قريب جدا من عاصمة البلاد ، في ولاية نهر النيل، على بُعد حوالي 170 كيلومترًا فقط شمال من العاصمة الخرطوم. النقعة التي هي جزء من حضارة مروي.

تالله من قام بهذا العمل، تصويرا واخراجا ومونتاجا، ليس لديه أدنى ذائقة فنية ، ياهذا ، من اقرب سوق كنت جهزت العم بلبس يليق وفي الأصل كان يجب إخطاره قبل فترة كافية والتأكد من أنه مستعد ذهنيا ومظهريا ، أما البرهان فلا أعتقد أنه سيستوعب ما نقول، فهو حديث عهد بالمراسم وبالتصوير ولا يلام.

عار علينا كأمة أن يكون موظف في قطاع ثقافي هااام أن يكون بهذا الفقر الذي رأيناه.

هناك عدم عدالة موروث منذ عهد الإنقاذ ، قبل أكثر من ربع قرن ، قبل مغادرتي للبلاد رأيت حارس وحيد بمحطة بري الحرارية عند المغربية بملابس رثة ومغبر، بالضبط “مسكينأ ذا متربة” اي لصيقا بالتراب لفقره ، فقلت لنفسي ألن يرشيه أو يشتريه أحدهم؟ ويفجر هذا المرفق الهااام؟ لنقل أنه لا يبيع وله ضمير، نتيجة فقره، ألا يمكن خداعه بوجبة عشاء جاهزة كنوع من الكرم و تخديره بمخدر في الأكل؟ ، في اليوم التالي كان لدي إجراء عند مكتب الخدمة الإلزامية بمنطقة المقرن وجدت شاب عشريني يافع ومكتبه يعج بكراسي من الجلد الوثير الفخم غالي الثمن الذي لم نرى مثله الا في بلدان و مكاتب الخليج و فوق هذا هو متعجرف على خلق الله فقلت لنفسي أن مركب هذه البلاد لابد وانها ستدق القيف.

‎طارق عبد الهادي‎