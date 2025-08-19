يوسف عزت: حميدتي مغيّب عن المشهد وقرارات الدعم السريع تفتقر للنضج

انتقد يوسف عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، أساليب عمل وقرارات القوات، مؤكداً أنها تُدار بعيداً عن رقابة ومتابعة قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقال عزت، في تغريدة على منصة “إكس”، إن حميدتي “يجهل طبيعة ما يحدث ولا يتابع الأمور عن قرب بسبب تغييب متعمد من أقرب المقربين إليه”، مشيراً إلى غياب خطاب إعلامي أو سياسي ناضج يفسر طبيعة المواقف العسكرية والسياسية الراهنة.

وأضاف أن القرارات التي تُتخذ باسم قوات الدعم السريع تمسّ مصير أنصارها ومصير البلاد ككل، لكنها لا تحظى بالشفافية الكافية ولا تُفسَّر للداخل أو الخارج، الأمر الذي يعمّق الأزمة ويفاقم حالة الغموض.