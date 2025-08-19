رئيس القضاء يتفقد مجمعات المحاكم بمحلية الخرطوم

تفقد رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين اليوم محاكم الجهاز القضائي بمحلية الخرطوم رافقه خلاله وفد من الادارات بالسلطة القضائية.

واطمأن سيادته على سير العمل بمحاكم مجمع الكلاكلة والازهري ومحاكم الامتداد والخرطوم شرق ومكاتب تسجيلات الاراضي الملحقة بها ، كما وقف على الجهود المبذولة لاستقرار عمل تلك المحاكم والادارات والمضي قدماَ في تطبيع عودة المحاكم الاخرى للخدمة،.

و وقف سيادته على اعمال النظافة وازالة الانقاض لدار قضاة السودان لاستيعاب نشاطات القضاة الاجتماعية ، ودشن اكتمال التجهيزات في مباني رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم ومحكمة الاستئناف وعقد اجتماعاً موسعا بحضور مولانا ياسر الوسيلة قاضي المحكمة العليا ورئيس الجهاز القضائي بالخرطوم،

واختتم رئيس القضاء زيارته بتفقد المحكمة القومية العليا وكان في استقباله نائب رئيس القضاء المشرف على المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا بالدائرة ، كما تعرف على تدشين تركيب منظومة الطاقة الشمسية وحضر الاجتماع التحضيري لانطلاق العمل القضائي بالمحكمة القومية العليا.

سونا