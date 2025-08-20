روائع الأوركسترا السعودية إلى «قصر فرساي» بباريس

تستعد هيئة الموسيقى لتنظيم حفل «روائع الأوركسترا السعودية»، في الخامس من شهر سبتمبر المقبل، في قصر فرساي بالعاصمة الفرنسية باريس، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى.

ويأتي هذا الحفل في إطار تعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني بين المملكة والجمهورية الفرنسية، وإبراز جسور التبادل الحضاري بين البلدين.

وتشارك الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بأعمال موسيقية تُبرز للعالم جمال التراث الثقافي والتنوّع الفني في تاريخ الموسيقى السعودية، ويشهد الحفل مشاركة أوركسترا «دار الأوبرا الملكية»؛ لتقديم مقطوعات موسيقية فرنسية تماشيًا مع التراث التاريخي لقصر فرساي، وتقدَّم فقرة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين السعودية والفرنسية، إلى جانب مشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية بعدد من الفنون الأدائية تشمل الخبيتي والمجرور والرفيحي والخطوة.وتُعد مدينة باريس المحطة الثامنة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظّمها هيئة الموسيقى، ويعود الحفل للمرة الثانية في باريس بعد أن أقيم الحفل الأول على مسرح دو شاتليه.

