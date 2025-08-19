بـ10 لاعبين.. النصر يطيح بالاتحاد من نصف نهائي السوبر السعودي

اقتنص فريق النصر فوزا صعبا وثمينا على حساب بطل الثنائية المحلية فريق الاتحاد، بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي المُقامة بهونج كونج.

وتأهل النصر إلى المباراة النهائية بعدما قدم مباراة كبيرة، لينتظر الفائز من الأهلي والقادسية، حيث لعب العالمي بنقص عدد، لطرد نجمه السنغالي ساديو ماني منذ الدقيقة 25.

سجل هدفي النصر ساديو ماني وجواو فيليكس، بينما أحرز الهدف الوحيد للاتحاد ستيفن بيرجوين، ليكرر العالمي تأهله لنهائي السوبر للموسم الثاني توالياً، بعدما كان قد اكتفى بوصافة النسخة الماضية.

