حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع

قررت جهات التحقيق، حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم “ليلى أحمد”، والتي تدعى في الحقيقة أمال حسن، وذلك أثناء تواجدها في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة 4 أيام.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم “ليلى أحمد”، والتي تدعى في الحقيقة أمال حسن، وذلك أثناء تواجدها في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وجاءت عملية الضبط بناءً على بلاغات تم تقديمها تتهمها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “فيس بوك”، من خلال نشر محتوى اعتبره كثيرون “مخلًا بالآداب العامة وخادشًا للحياء”.

وبحسب مصادر أمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، والتي ستتولى التحقيق في الاتهامات الموجهة لها، والمتعلقة بخرق قوانين الإنترنت ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتواصل الجهات الأمنية حملاتها لضبط المخالفين لقواعد السلوك المجتمعي عبر المنصات الإلكترونية، في إطار جهود وزارة الداخلية لفرض الانضباط وحماية القيم الأخلاقية.

صدى البلد