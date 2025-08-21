جرائم وحوادث

ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا – صورة

2025/08/21
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على راقصة لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية بصورة منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة “تحمل جنسية دولة أجنبية” بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي”).

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

2025/08/21