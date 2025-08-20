أهلي جدة يتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بعد اكتساح القادسية بخماسية

تأهل فريق أهلي جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي؛ بعد أن اكتسح فريق القادسية، بخماسية مقابل هدف، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي أهلي جده، فريق النصر، في نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في الثالثة من ظهر يوم السبت المقبل، الموافق 23 أغسطس.

وجاءت خماسية أهلي جدة عن طريق فرانك كيسي (هدفين) وإيفان توني وإنزو ميلوت وناتشو (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 12، 28، 31، 45+2، 61.

فيما جاء هدف القادسية عن طريق جاستون ألفاريز في الدقيقة 6.

وشهدت الدقيقة 41، حصول كريستوفر باه لاعب القادسية على بطاقة حمراء.

