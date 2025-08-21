سياسيةأبرز العناوين
وزير الداخلية يتفقد السجن القومى الخرطوم بحرى (كوبر) ويقف على اعمال الصيانة داخل السجن
تفقد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية الاربعاء مباني السجن القومى الخرطوم بحرى(كوبر) بحضور الفريق شرطة حقوقى/ياسر عمر أبوزيد مدير قوات السجون واللواء شرطة/ الطيب أحمد عمر مدير السجن القومى بحرى
وأوضح وزير الداخلية أن السجن القومى بكوبر سيستقبل نزلاء الأحكام الكبيرة والإعدام الهاربين الذين تم القبض عليهم بعدد من الولايات وترحيلهم الى سجن كوبر لتخفيف الضغط على سجون الولايات ، مؤكدا أن تلك الإجراءات تهدف الى حفظ حقوق النزلاء القانونية والإنسانية ووضعهم فى المكان المناسب حسب القوانين الدولية التى تتوافق وحقوق الإنسان ، مشيرا الى أن العمل يمضى وفق الخطة الموضوعة لتأهيل سجون الهدى وسوبا والخرطوم بحرى.
مدير عام قوات السجون اشار الى أن الزيارة التفقدية لوزير الداخلية للسجن القومى بكوبر تؤكد إهتمام الوزارة بتهيئة البيئة لأستقبال النزلاء أصحاب الأحكام الكبيرة ، مشيرا الى أن أعمال الصيانة والتأهيل داخل السجن شارفت على النهاية لإستقبال النزلاء من سجون الولايات.
المكتب الصحفي للشرطة