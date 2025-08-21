وزير الداخلية يتفقد السجن القومى الخرطوم بحرى (كوبر) ويقف على اعمال الصيانة داخل السجن

وأوضح وزير الداخلية أن السجن القومى بكوبر سيستقبل نزلاء الأحكام الكبيرة والإعدام الهاربين الذين تم القبض عليهم بعدد من الولايات وترحيلهم الى سجن كوبر لتخفيف الضغط على سجون الولايات ، مؤكدا أن تلك الإجراءات تهدف الى حفظ حقوق النزلاء القانونية والإنسانية ووضعهم فى المكان المناسب حسب القوانين الدولية التى تتوافق وحقوق الإنسان ، مشيرا الى أن العمل يمضى وفق الخطة الموضوعة لتأهيل سجون الهدى وسوبا والخرطوم بحرى.