سياسية
مدير عام البنى التحتية بالشمالية يمتدح جهود الهلال الاحمر السوداني في درء الكوارث
امتدح مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية مهندس محمد سيد أحمد فقيري مجهودات جمعية الهلال الأحمر السوداني على مستوى رئاسة الولاية والمحليات فى درء الكوارث وامتصاص الصدمة الأولى لآثار الحرب والنزوح للولاية.
وأكد لدى لقائه بمكتبه الاربعاء وفد جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية برئاسة مدير الجمعية الاستاذة عائشة عبد الله دعم غرفة طوارئ الخريف لجمعية الهلال الاحمر لتقوم بدورها كاملا في مجابهة آثار الخريف لهذا العام.
واعلن عن جاهزية الغرفة لمقابلة فصل الخريف وأشار إلى العمل الجاري في معالجة طريق كريمة ناوا الذي تأثر بالسيول الأخيرة عبر إدارة الطرق والجسور بالوزارة وانسياب حركة المرور بصورة سلسة خلال الساعات القادمة.
من جانبها أكدت مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني بالشمالية لسونا أن الجمعية بدأت استعدادها وجاهزيتها منذ وقت مبكر وذلك بتدريب المتطوعين على كافة انواع التدخلات الخاصة بالطوارئ واشارت الى استلام معينات الايواء وتوزيعها على 900 أسرة موزعة على محليات الولاية المختلفة.
سونا