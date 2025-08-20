نوارة أبو محمد تطلع على أداء وزارة الزراعة والري

اطلعت عضو مجلس السيادة الانتقالى د.نوارة أبو محمد محمد طاهر، على آداء وزارة الزراعة والري والعمل المبذول في البنية التحتية الزراعية لاسيما تأهيل مشاريع الري في ولايات الشرق.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها اليوم وزير الزراعة والري بروفيسور عصمت قرشي عبدالله، والذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق للعمل في مشروعات الري بمنطقة طوكر وإنشاء وتوسعة شبكات حصاد المياه والسدود الصغيرة لمواجهة شح الأمطار والوقوف على السدود في جبيت وسنكات .

وأضاف أن اللقاء تناول عملية تسهيل نقل المنتجات الزراعية للأسواق ودعم صغار المزارعين بمدخلات الإنتاج وتوطين الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية بجانب معالجة مشكلات الاستثمار الزراعي فضلا عن إستعراض الخطط الموضوعة لإستقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب في مجال الزراعة.

وقال بروفيسور عصمت إن اللقاء تطرق كذلك لمشروعات الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وضمان إستفادة المجتمعات المحلية من عائدات الإستثمار. بجانب قضايا البيئة وإستراتيجيات محاربة التصحر وحماية الغابات وتنظيم عمليات قطع الأشجار. كما ناقش اللقاء برامج التكيف مع التغير المناخي ورؤية وزارة الزراعة والري بشأن تطوير البنك الزراعي.