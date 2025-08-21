بيانات ووثائق
نص رسالة اعتذار معز عمر بخيت لمعالي رئيس الوزراء السوداني عن منصب وزير الصحة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى :
” إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ”
[الأحزاب : 72]
ابدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ،
من لا يشكر الناس لا يشكر الله وانا اشكركم على ثقتكم العظيمة في شخصي واختياري وزيرا للصحة بوطني السودان، حبي وانتمائي، ولقد تهيأت بالفعل لتحمل هذه المسؤولية الكبرى باعداد الاستراتيجية المناسبة واختيار فريق عمل يدعم تطبيقها على ارض الواقع.
ولكن وبكل أسف وبعد الإصابة التي تعرضت لها مؤخرًا في كلا الرجلين (كسر في اليمنى وفصل في كاحل اليسرى) وإضافةً إلى ظهور مضاعفات في أسفل الظهر أثّرت على القدرة على الحركة – وهو ما قد يستدعي تدخلاً جراحيًا وعلاجًا يستغرق فترة طويلة- فقد قررت بعد تفكير عميق ومشورة طبية أن أقدم لكم اعتذاري عن تولي حقيبة وزارة الصحة في هذا الظرف الملح لكنني ساظل فداء لوطني وللناس في بلادي عبر مهنتي وتطوير وتوطين تخصصي وتنفيذ مشروعي الاصل في اقامة اكبر مستشفي تخصصي في طب وجراحة المخ والاعصاب واعادة التاهيل وهو الاول من نوعه، ليس في السودان فحسب بل في كل القارة الافريقية، ومن خلاله اساعد في التدريب والبحث وانقاذ وعلاج كل حالات هذا المجال الهام للغاية والذي توجد به فجوة عظيمة، وذلك في الوقت المناسب باذن الله.
كما ساظل ادعم العمل الصحي بالمشورة وبالخبرات وبالعلاقات على كل المستويات.
شكرا نبيلا لكم مرة اخرى على ثقتكم الكبيرة وستظل يدي ممدودة لكم بالعطاء والدعم دائما متى ما استطعت الى ذلك سبيلا، والحمد لله من قبل ومن بعد.
محبتي وتقديري واحترامي
معز عمر بخيت