نص رسالة اعتذار معز عمر بخيت لمعالي رئيس الوزراء السوداني عن منصب وزير الصحة

ولكن وبكل أسف وبعد الإصابة التي تعرضت لها مؤخرًا في كلا الرجلين (كسر في اليمنى وفصل في كاحل اليسرى) وإضافةً إلى ظهور مضاعفات في أسفل الظهر أثّرت على القدرة على الحركة – وهو ما قد يستدعي تدخلاً جراحيًا وعلاجًا يستغرق فترة طويلة- فقد قررت بعد تفكير عميق ومشورة طبية أن أقدم لكم اعتذاري عن تولي حقيبة وزارة الصحة في هذا الظرف الملح لكنني ساظل فداء لوطني وللناس في بلادي عبر مهنتي وتطوير وتوطين تخصصي وتنفيذ مشروعي الاصل في اقامة اكبر مستشفي تخصصي في طب وجراحة المخ والاعصاب واعادة التاهيل وهو الاول من نوعه، ليس في السودان فحسب بل في كل القارة الافريقية، ومن خلاله اساعد في التدريب والبحث وانقاذ وعلاج كل حالات هذا المجال الهام للغاية والذي توجد به فجوة عظيمة، وذلك في الوقت المناسب باذن الله.