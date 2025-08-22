جرائم وحوادث

ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير رخص المركبات وشهادات البحث واللوحات المرورية

2025/08/22
police 09 nln
مباحث السودان
تمكنت إدارة الشرطة الامنية ولاية الجزيرة من وضع حدا لنشاط شبكة أجرامية متخصصة في تزوير رخص المركبات وشهادات البحث واللوحات وتصاديق التظليل
وبالعودة لتفاصيل الضبطية توفرت معلومات ميدانية من فريق الميدان بالإدارة تفيد بوجود نشاط إجرامي لهذه الشبكة
بممارسة أنشطة إجرامية مشبوهة
بموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني مختص بقيادة ضابط بغرض البحث وجمع المعلومات وضبط عناصر الشبكة الإجرامية ومن خلال الجهود البحثية الميدانية والرصد الدقيق لعناصر الشبكة ونشاطهم الإجرامي نجح الفريق الميداني المكلف بإنجاز المهمة من توقيف أفرادالشبكة وبحوزتها عدد《5》 مركبات بلوحات وشهادات بحث مزورة
تم ضبط إحداها في أبوعشر بمحلية الكاملين واثنين بمحطة الفحص الآلى بودمدني بعد إجراء الفحص والمراجعة تأكد خروج المركبات المضبوطة خارج النظام المروري وذلك بتزوير شهادة البحث،كما تم ضبط مركبتين بالتقاطعات بودمدني، بالإضافة لضبط عدد (5) شهادات بحث مزورة بحوزة أحد المتهمين ولا زالت التحريات والجهود الميدانية مستمرة للبحث عن المركبات المسروقة وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة
أشاد اللواء شرطة حقوقي /عبد الاله علي أحمد مديرشرطة ولاية الجزيرة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته إدارة الشرطة الأمنية عبر فرقها الميدانية والبحثية المنتشرة بربوع الولاية تحقيقا للأمن والطمأنينة مؤكدا جاهزية قوات الشرطة لدك أوكار الجريمة وتجفيف منابعها ورصد جميع الأنشطة الاجرامية الخارجة عن القانون وضبط معتادي الإجرام ومحاربة الجريمة بشتي أنواعها والقضاء عليها
يذكر أن الشبكة الإجرامية تنشط في تزوير رخص المركبات وشهادات البحث و بولايات الخرطوم، الجزيرة ،غرب دارفور ،القضارف البحر الأحمر .
المكتب الصحفي للشرطة

