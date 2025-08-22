الخرطوم.. تشغيل غرفة السيطرة والتحكم

في إطار برنامج زياراته وجولاته التفقدية قام الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة صباح الخميس بتفقد مقر الادارة العامة للتأمين والخدمات برئاسة قوات الشرطة متفقدا الآداء ومتلمسا العقبات التي تعوق سير العمل ووجه بمعالجة جميع العقبات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقوات للإضطلاع بمهامها علي الوجه الأكمل مؤكدا علي

إنسياب التيار الكهربائي وتوفر المياه وجميع الخدمات الأساسية وتجهيز المعدات الخاصة بالدفاع المدني مشددا علي

أهمية تشغيل غرفة السيطرة والتحكم و نشر كاميرات المراقبة حول مباني وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لرصد ومتابعة وتأمين محيط مقر الوزارة

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد

العميد شرطة / طارق عبدالله مدير الإدارة العامة للتأمين والخدمات إهتمامهم الكبير بتهيئة البيئة داخل مباني الوزارة ورئاسة قوات الشرطة والعمل علي صيانة وإعادة وتأهيل ما دمرتة الحرب مؤكدا جاهزية قوات الإدارة للاضطلاع بمهامهم الأمنية والتأمينية علي الوجه الامثل .

المكتب الصحفي للشرطة