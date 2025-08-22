مدير عام وزارة الزراعة بولاية الخرطوم يتفقد مشروع جمعية السروراب التعاونية

تفقد المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم الوزير المكلف د سر الختم فضل المولى عبد اللطيف يرافقه بعض القيادات من الوزارة تفقدوا مشروع جمعية السروراب التعاونية الزراعي بجانب الوقوف على طلمبات المياه والبيارة هذا وقد ناقش المدير العام لوزارة الزراعة بعض القضايا مع اللجنة التسيرية لمشروع جمعية السروراب التعاونية الزراعية متناولا عدد من القضايا المتمثلة في الطاقة الشمسية والأسمدة والتقاوي والمبيدات وغيرها من الخدمات الزراعية الأخرى هذا وقد أشار مدير عام وزارة الزراعة إلى أهمية عمل دراسة للطاقة الشمسية ومعالجة قضايا الري ونظام يؤسس لجمعية قوية تسهم في نهضة وتطوير ََمشروع السروراب الزراعي بالإضافة إلى حصر المعينات والاهتمام بالإرشاد الزراعي هذا ولقد وعد المدير العام لوزارة الزراعة بتذليل كافة العقبات والوقوف َمع الجمعية حتي تحقق أهدافها.

خرطوم نيوز