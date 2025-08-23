علماء السودان تنتخب إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري رئيساً للهيئة

\u0627\u0646\u062a\u062e\u0628\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0645\u0648\u0645\u064a\u0629 \u0644\u0647\u064a\u0626\u0629 \u0639\u0644\u0645\u0627\u0621 \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646 \u0625\u0628\u0631\u0627\u0647\u064a\u0645 \u0623\u062d\u0645\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0635\u0627\u062f\u0642 \u0627\u0644\u0643\u0627\u0631\u0648\u0631\u064a \u0631\u0626\u064a\u0633\u0627\u064b \u0644\u0644\u0647\u064a\u0626\u0629\u060c \u0648\u0639\u0644\u0627\u0621 \u0627\u0644\u062f\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0632\u0627\u0643\u064a \u0648\u0645\u0648\u0633\u0649 \u0639\u0628\u062f \u0627\u0644\u0644\u0647 \u062d\u0633\u064a\u0646 \u0646\u0648\u0627\u0628\u0627\u064b \u0644\u0644\u0631\u0626\u064a\u0633.\r\n\r\n\r\n\u0627\u0644\u062c\u0632\u064a\u0631\u0629 - \u0627\u0644\u0633\u0648\u062f\u0627\u0646