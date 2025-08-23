سياسية

علماء السودان تنتخب إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري رئيساً للهيئة

2025/08/23
انتخبت الجمعية العمومية لهيئة علماء السودان إبراهيم أحمد محمد الصادق الكاروري رئيساً للهيئة، وعلاء الدين الزاكي وموسى عبد الله حسين نواباً للرئيس.
الجزيرة – السودان

