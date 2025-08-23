بعد أزمة قبلة راغب علامة.. عاصي الحلاني يدخل على الخط – فيديو

علق الفنان عاصي الحلاني، على صعود المعجبات للمسرح أثناء غناء الفنانين في الحفلات، وذلك بعد أزمة الفنان راغب علامة وإيقافه من قبل نقابة الموسيقيين المصرية ومنعه من الغناء بسبب قبلة معجبة له على المسرح.

قال عاصي الحلاني في تصريحات تلفزيونية لقناة «MTV» اللبنانية: «المعجبات والناس اللي بيحبونا شيء طبيعي يطلعوا على المسرح إذا بنفتح مجال يطلعوا على المسرح، بس إحنا دايما بنخلي المسافة احتراما للناس، والجمور اللي حاصر ما يتضايق من وجود الناس على المسرح».

أضاف: «لما نكون مسافرين بيحب يتصوروا الجالية العربية مع الفنان، فبعد ما نخلص المسرح في الكواليس بنقف ونعطي فرصة للي عايز يتصور، لكن على المسرح بحس أنه ممكن يضايقوا الناس أو يصير شغب أوقات».

أما عن رأي زوجته في تعامل المعجبين معه قال: «زوجتي كوليت بتحب اللي بيتصوروا معايا وبحب نجاحي، وهي بتعرف كلي شيء عني، وأنا شخص واضح وصريح».

وكان علق الفنان اللبناني على الجدل الذي أثير بعد حفله الأخير في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن العلاقة بين الفنان وجمهوره يجب أن تبقى قائمة على الاحترام والمشاعر الإيجابية، وأن تفاعل المعجبين والمعجبات معه جزء جميل من تجربته الفنية لا يستحق التفسير السلبي.

وقال علامة، خلال لقاء تليفزيوني عبر قناة One TV: «خلي المعجبات ينبسطوا وإحنا ننبسط بيهم، والمهم كل واحد يروح من الحفلة بذكرى جميلة مع فنان بيحبه».

وأضاف: «الحياة مشوار، وإحنا حرين نخليه إيجابي أو سلبي.. فليه نخليه سلبي؟ خليه كله فرح وحب».

وتحدث راغب عن مواقف مؤثرة عاشها مع جمهوره، قائلًا: «أحيانًا تيجي معجبة تقول لي إن والدتها كانت تسمع أغنياتي وهي حامل بيها، وإنها دلوقتي بتحب نفس الأغاني.. الحمد لله قدرت أوصل للجيل الثالث، وده أكبر دليل على الاستمرارية والحب المتبادل».

واختتم الفنان اللبناني رسالته مؤكدًا ترحيبه الدائم بجمهوره: «أهلا وسهلا بأي معجبة تطلع المسرح وتحضني.. زي ما هما بيحبونا إحنا بنحبهم، بيحضنونا بنحضنهم، بيبسونا بنبوسهم، وكل ده في إطار الاحترام، وأي حاجة خاصة أكيد مش هتكون على المسرح».

المصري اليوم