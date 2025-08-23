بـ«الخطف والمغافلة والمفتاح المصطنع».. ضبط 8 متهمين بارتكاب 22 واقعة سرقة بالقاهرة

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة خلال حملة شنتها لضبط الخارجين عن القانون في مجال السرقات بدوائر أقسام «المرج، النزهة، منشأة ناصر والسلام أول وقصر النيل»، في ضبط 8 متهمين تنوعت سرقاتهم ما بين «مبالغ مالية وسيارات وأدوات كهربائية وهواتف محمول».

ووفق بيان، الجمعة، بمناقشة المتهمين في جميع الوقائع اعترفوا بارتكابهم 22 واقعة سرقة متنوعة وباشرت النيابات المختصة التحقيقات.

ففي المرج تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف»، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 11واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئا النية عاطلان «لهما معلومات جنائية» وتم ضبطهما.

الأسلوب

وفى منشأة ناصر تم ضبط عاطلين «لهما معلومات جنائية»، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 6وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفى السلام أول تم ضبط سائق بإحدى الشركات لإستيلائه على سيارة «مُحملة بحقائب سفر مختلفة الأنواع» ومبلغ مالى من الشركة محل عمله لحين التصرف بها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وفى قصر النيل تم ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بسرقة جهاز «لاب توب» من داخل حقيبة أحد الأشخاص حال إستقلاله السيارة صحبته بأسلوب «المغافلة»، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

